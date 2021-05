Corte de calle: Familiares de aspirantes de la policía exigen sus nombramientos

Familiares de alrededor de 300 aspirantes a agentes de la Policía cortaron el acceso de la Central de Policía por calle Santiago del Estero, exigiendo que sean nombrados para poder trabajar y generar un ingreso.

La intersección de Santiago del Estero y 20 de Febrero permanecen cortadas, los familiares de los afectados dijeron que ellos no pueden manifestarse porque serían sancionados pero desde enero que están esperando sus nombramientos.

“En diciembre del año pasado se graduaron, ya no pueden cobrar sus becas y tampoco trabajar, desde la fuerza quieren que sigan haciendo cursos pero si no les dan el nombramiento no pueden salir a hacer aquello para lo que se prepararon”.

Ofuscados exigen la presencia del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, aunque aseguraron que no darán sus identidades por temor a represalias. “Ellos tienen los nombres de todos los graduados, no es necesario que nosotros seamos identificados”.