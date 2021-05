Candela Correa va por la reelección y pide mayores oportunidades para las mujeres en la política

En la carrera a las elecciones provinciales del 4 de julio, Candela Correa, es una de las candidatas que se anota para renovar su banca en el Concejo Deliberante capitalino dentro del Frente Gana Salta. En este sentido, cuestionó la falta de oportunidades que tienen las mujeres en la política.

De visita en los estudios de CNN Salta 94.7 y entrevistada por Luciano Acedo Salim, aseguró ser una de las pocas mujeres que logró encabezar una lista este 2021. “A los hombres se los pone en lugares importantes, a la mujer si no va de relleno, no se la cuida de tal manera como son cuidados algunos candidatos”, dijo.

Sobre su decisión de buscar la relección, indicó que todavía le queda mucho por trabajar. “No pudimos avanzar con la parte del deporte en los barrios. El deporte no solamente saca a los jóvenes de las adicciones sino también de la calle. Creo que hay que empezar a brindar esa contención en los barrios. Todavía quedó pendiente el proyecto de defensor de la infancia”.

Asimismo, cuestionó que la falta de oportunidades que tienen las mujeres para poder elegir dónde y en qué cargo quieren estar y para elegir a las personas que la acompañen en esta lista. “Que no sea gente acomodada, sino que pueda acompañar, queda trabajar, creo que eso está faltando”.

Correa aseguró que ella eligió participar en política porque tiene sensibilidad social y quiere un verdadero cambio. “En esta reelección casi no me presento, pero dije desde afuera no se puede hacer absolutamente nada, los cambios los vamos a hacer desde adentro pero algún día la política tiene que cambiar”.

En la misma lista se encuentra Matías Posadas como candidato a senador provincial; Javier David a diputado provincial, además de Santiago Alurralde y Noelia Esper como candidatos a concejales en segundo y tercer término.