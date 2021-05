Siguen los reclamos de comerciantes por los retenes en el centro

Este mediodía, en la intersección de Ituzaingó y Urquiza, en el centro de la ciudad, comerciantes mantuvieron un tenso cruce con policías encargados del retén y vallado de esa esquina, por el confinamiento que rige en Capital hasta el 30 de mayo.

“Ellos generan más caos no dejando circular a la gente. Yo tengo una playa de estacionamiento, me dicen que no es actividad permitida, pero yo entre al decreto, y no saben nada, te tenes que poner a discutir. No saben ni lo que aplican. Yo lo único que quiero hacer es trabajar”, dijo al respecto uno de ellos a Todo Salta Noticias.

Según manifestaron, la imposibilidad de circular en vehículos y peatonalmente sin permiso o por la terminación del DNI, perjudican sus ventas. “Mis clientes para delivery no pueden pasar, no necesitan autorización y estos señores se lo piden, es ilegal”, reclamó otro comerciante.

Un hombre se tiró en la calle pidiendo que lo dejen trabajar. Tiene una playa de estacionamiento y no le permitían pasar en el retén de Ituzaingó - Urquiza.



Después de discutir con la policía cortó el tránsito. pic.twitter.com/s5dXHgKwsI — Daniel Gutierrez (@DaniGutierrez5) May 26, 2021

Con el correr de los minutos, más trabajadores comenzaron a llegar al lugar y cortaron el paso de Ituzaingó hacia el sur a modo de reclamo. “Si no trabajamos, no comemos, tengan consideración”, pidió también una mujer.

Por la protesta, la policía corrió el vallado y permitió el paso vehicular de Urquiza desde la esquina del Mercado San Miguel.