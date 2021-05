Fuerte cruce entre Cáceres y Barros por el Bicentenario de Güemes: "No hicieron nada"

En menos de un mes los salteños conmemorarán el Bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, fecha que a pesar de los impedimentos de la pandemia, no ha sido motivo de actos, reconocimientos o de homenajes significativos al máximo héroe de Salta, haciendo que estos 200 años pierdan la importancia que merecen.

Esta cuestión ha sido motivo de enojo por parte del conocido historiador Miguel Ángel Cáseres, quien apuntó directamente contra la Comisión Bicentenario por no hacer nada para que los salteños recuerden y homenajeen al prócer. “No hubo planificación, 10 años estuvieron cobrando para planificar el Bicentenario, ¿y dónde están? ¿Dónde está esa Comisión? No me interesa lo que cobraron sino lo que planificaron, ¿dónde está el plan A, B y C?”, les recriminó en un audio que dio a conocer FM Aries.

Cáseres remarcó sus críticas diciendo que “tendríamos que haber hecho una recordación desde el 1 de enero, usando el soporte (digital) en la pandemia, haciendo congresos por Zoom, lo que quieran con el tema Güemes, compren banderas de Salta y ponganlás, poner retratos de Güemes hasta en el gallinero, hacer consensos con los medios para hablar de Güemes, la Liga Salteña debería haber hecho la Copa Güemes”, recalcó su malestar.

“Este año todo debería haber sido de Güemes, pero no se habló nada”

Tras estos dichos el presidente de la Comisión Bicentenario, Alberto Barros, salió a contestarle también por FM Aries diciendo: “Lamento muchísimo las expresiones de Cáseres, evidentemente no está bien informado; el gobernador dejó en claro que la clausura del año del bicentenario será en junio del 2022 ya que en Salta se preveía el problema del Covid en invierno, desgraciadamente para los salteños”.

A esto se escudó diciendo que “se trabajó en un plan A, B y C, teníamos actos en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en Salta pero desgraciadamente se anularon por la pandemia, es injusto decir que Güemes no tiene actos recordatorios en estos momentos”.

Así ejemplificó algunas acciones que vienen haciendo en los 13 años de la Comisión: “Se ha desarrollado la entrega de esculturas de los próceres, visitamos escuelas, distribuimos cartillas en todo el país, libros con títulos propios, jornadas, talleres, pusimos el nombre de Güemes a plazas y Salas, se trabajó en el feriado nacional, en el documental” que se emitió por el canal Encuentro, por citar ejemplos.

“Me parece raro que Cáseres se exprese de esa manera, él ha participado en las actividades que la Comisión viene haciendo, por ahí lo electoral se suma a esta situación”