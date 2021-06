Elecciones: Agosto o noviembre, dos fechas que propusieron los partidos políticos

Tras la decisión de postergar las elecciones provinciales previstas para el 4 de julio, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, mantuvo una reunión virtual con representantes de los partidos políticos para analizar una nueva fecha.

En InformateSalta TV, programa conducido por Sebastián Quinteros y Federico Storniolo, Gustavo André, interventor del PRO y representante del frente Juntos por el Cambio +, indicó que desde su espacio plantean la unificación con los comicios nacionales el 14 de noviembre.

“La realidad es que nosotros creemos que no podemos estar jugando a tientas respecto de la situación, no tenemos un panorama muy claro de que es lo que puede ocurrir. Consideramos que es bueno ya no hacer nuevos cambios. Creemos que para dar una previsión, la fecha tiene que ser fijada pronto, porque hoy estamos en un estado de indefinición total”, dijo.

Por su parte, Raúl Romeo Medina, apoderado del Frente Salteño y representante del frente oficialista Gana Salta, consideró que el encuentro fue fructífero y alabó la decisión de convocar a todos los partidos, pese a que la fecha se puede definir unilateralmente.

“Nosotros coincidimos en que las elecciones deben ser desdobladas, no pueden ser unificadas con la elección nacional, pero además de razones políticas, tenemos una mirada desde el punto de vista sanitario por las demoras que puede ocasionar”, expresó.

Para ellos, la fecha ideal sería una vez que pase el frío de julio, alguno de los domingos de agosto y teniendo en cuenta cómo avanza la campaña de vacunación. “Se podría ver una fecha que sea posible, ya cuando la mayor parte de la población este vacunada y hayamos pasado esta segunda ola”, manifestó.