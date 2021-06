Leonardo Sánchez desapareció hace 10 días y su familia denuncia inacción de la Policía

El pasado 21 de mayo, Leonardo Sánchez salió de su casa en el centro salteño, subió a su auto Renault Scenic Sport Way y no regresó. La última persona que lo vio fue un joven que cuida su vehículo, quien contó que lo vio tranquilo, como cualquier día normal. Vestía una camisa oscura, pulóver marrón escote en v, campera verde, pantalón gris oscuro. No se llevó ropa, y estaba solo.

El hombre de 88 años lleva desaparecido más de diez días, y la novedad más reciente sobre su posible recorrido es una imagen de las cámaras de seguridad del 911, que muestran al auto en la zona sudeste de la ciudad, más precisamente en la rotonda de Solidaridad, donde termina el Parque Industrial.

Su hija, Débora, dialogó con Central Policial por CNN Salta y contó que el hombre no salía solo en el auto, y que a toda la familia le sorprendió que ese día lo haga. “Él siempre iba acompañado en el auto, a pesar de que veía bien y tenía buenos reflejos. No sabemos si se llevó dinero”, remarcó.

Débora destacó que la preocupación por la desaparición de su papá se le suma la angustia por la tardía respuesta de la Policía. “Se demoraron mucho en implementar los protocolos de búsqueda. Al principio no nos tenían muy informados, la policía nos llamaba a nosotros para preguntarnos si teníamos novedades, y desde la fiscalía recién se comunicaron una semana después. Era angustiante saber que nosotros buscábamos y la Policía no. Yo tenía que estar preguntando qué hicieron”, finalizó.

Sánchez es de contextura delgada, tez morena, altura 1,70 metros aproximadamente, cabello canoso, color de ojos marrón oscuro. La última vez que lo vieron vestía una camisa oscura, pulóver marrón escote en v, campera verde, pantalón gris oscuro y llevaba su DNI. Su auto es un Renault Scénic Sportway de color gris, patente IUW- 523 y con un portaequipaje metálico negro en la parte superior.