Elecciones: El Partido SI propone que los comicios provinciales sean el 8 de agosto

Tras la postergación de las elecciones provinciales y en la búsqueda de una nueva fecha, el Partido Salta Independiente (SI) propuso en la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, que se lleven acabo el 8 de agosto.

Al respecto, en InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros, Paula Benavides, apoderada del partido, indicó en primer lugar que están a favor de la postergación y destacó que la gran mayoría coincide en el desdoblamiento de los comicios nacionales.

“En nuestro partido tenemos un referente de la salud, el doctor Bernardo Biella que ya se pronunció en la inconveniencia de hacerlas de manera conjunta, por el doble sistema de votación. Pero hemos pedido tener directivas claras en la brevedad de estos días porque necesitamos conocer cómo actuar procesalmente ante el Tribunal Electoral”, dijo.

Para ellos, una fecha óptima sería la del domingo 8 de agosto “entendiendo que para esta fecha se estima que la curva de contagios empiece a bajar y por la llegada de vacunas para que haya mayor inmunidad”.

Sobre la campaña, consideró que se debe priorizar la salud, y por ello debe ser netamente virtual. “Eso implica que uno pueda tener el contacto que quiere dentro del barrio, ir a llevar la propuesta, tendrá que ser a través de las redes, de la prensa”, expresó.

Benavides, quien actualmente se desempeña como concejal, buscará ser reelecta por dos años más. “Hay muchísimos proyectos en los que me gustaría seguir trabajando, uno que me parece importantísimo y que se vio un poco truncado por la pandemia, es la modificación de la Carta Municipal. Hay muchísimas cosas que hay que actualizar, que no se actualiza hace más de 30 años”.

Finalmente, en relación a la participación de la mujer dentro de los espacios políticos, lamentó que en muchos partidos no se les de un lugar importante. “Realmente podemos llevar una mirada diferente. No es algo que haya pasado en mi partido, por lo menos en Capital somos un 75% encabezamos lista las mujeres”, concluyó.