AMT espera que Nación desactive el paro de la UTA: "Es una situación no deseada por nadie"

Fue hace unas horas que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipó que podría parar el servicio de transporte público de pasajeros en el interior del país, si es que el Gobierno no le da una respuesta a los reclamos que vienen realizando desde la semana pasada.

A través de un comunicado, indicaron que no les dieron "ninguna respuesta a los pedidos salariales, como tampoco de estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19 a los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país".

Ante la posibilidad de este nuevo paro InformateSalta dialogó con Marcelo Ferraris, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, quien señaló que aún no hay una confirmación sobre si se concretará la medida de fuerza. “No tenemos ninguna novedad sobre el tema, seguramente hoy me estaré comunicado con (el titular de UTA) Miguel Barrera para conocer un poco cuál será la posición de ellos, pero por el momento no sabemos nada”, señaló.

No obstante, dijo que un nuevo paro podría “afectar muchísimo, sobre todo a la gente, no olvidemos que el sistema de transporte público se usa masivamente en Salta y en todas las provincias, un paro obviamente trae un perjuicio tremendo, principalmente a la gente y más en esta situación de pandemia”, reflexionó.

Así mismo, recalcó que este tipo de medidas constituyen “una situación no deseada por nadie, esperemos que el Gobierno Nacional tome las medidas pertinentes para dar una solución a esta cuestión que es general” en todo el país y que se constituya un trabajo que dé solución a una inequidad de años.

Sobre este punto Ferraris se refirió a la reunión que mantuvieron, junto al ministro de Gobierno Ricardo Villada, con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera a quien se le solicitó una mejora sustancial en la redistribución de los subsidios al sistema de transporte de pasajeros. “Se planteó la situación de Salta y de Argentina, de una mayor equidad en el reparto de subsidios con una solución concreta en lo inmediato, que tiene que ver con más fondos a las provincias para enfrentar el reclamo particular de UTA estos días”, aseveró.

A esto agregó el pedido de una solución mediata que es “una ley de emergencia en materia de transporte a nivel nacional que permita equiparar de manera definitiva la desigualdad en subsidios y que permita achicar la diferencia en tarifa” entre las provincias y el AMBA.

“La situación de las provincias es asfixiante, esperamos que el Gobierno Nacional tome nota de lo que se habló”