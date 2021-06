Horario de comercios y restaurantes ¿Al final quién decide?

Ayer, el secretario General de la Gobernación Matías Posadas, integrante del COE, explicó que la decisión de la Provincia fue facultar al Municipio para extender hasta las 24 el horario de los gastronómicos. “Si la municipalidad considera que puede ser hasta las 24 pueden autorizar a los gastronómicos hasta esa hora”, expresó.

Sin embrago, anoche por Canal 9 el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Nallar calificó de irresponsables esas afirmaciones y dijo que esa potestad es del COE y no de ellos.

En un comunicado, la Municipalidad de Salta informaba ayer que no se encuentra facultada para tomar una decisión respecto al horario de cierre de la gastronomía.



Para las autoridades municipales, la resolución COE Nº14, en su artículo 2, como la Normativa Nacional, DNU 287/21 en sus artículos 2, 15, 16, 19 y 21 establecen que las potestades para definir horarios de trabajo de gastronómicos, comercios y circulación en general están reservados al Poder Ejecutivo Provincial. Quienes, además, debe actuar en coordinación con sus Ministerios de Salud a efectos de ir teniendo la información sanitaria concreta y en base a la misma decidir los horarios para las distintas actividades.

Cabe destacar que la Municipalidad carece de competencias y potestades para decidir en materia de educación y salud. En este sentido el Secretario de Legal y Técnica, Daniel Nallar explicó que “La Constitución de la Provincia establece que las decisiones de salud pública están reservadas exclusiva y excluyentemente al estado provincial”.

“No hay en la provincia ningún jefe comunal con potestad de emitir ningún tipo de decisión respecto a horarios. Tienen prohibida por decreto nacional 287 y resolución COE poder intervenir en materia COVID 19”, explicó el funcionario.

Para finalizar, Nallar aseguró que “los municipios no poseen información epidemiológica, y que esa información es recabada por el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con los ministerios de las provincias. Los intendentes no solo tienen prohibido legalmente tomar decisiones sino que además no podrían ya que carecen de datos del avance de la pandemia”.