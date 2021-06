COVID-19: estiman que junio y julio serán meses muy complicados

El presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE), doctor Francisco Aguilar y el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, abrieron las puertas de la Central Operativa de Control y Seguimiento (COCS) al programa Sin Vueltas, conducido por Federico Storniolo.

En la ocasión, el doctor Aguilar aseguró que si bien los días de confinamiento no lograron una disminución en los casos de COVID-19 si sirvieron para disminuir la demanda de camas por accidentes u otras patologías habituales. En este sentido, sin dar el nombre, contó que un sanatorio capitalino conocido duplicará sus camas de terapia intensiva y de piso para atender pacientes con la enfermedad.

Sobre la circulación de nuevas cepas, indicó que la preocupación pasa porque afectan mayoritariamente a personas entre 30 y 50 años, las que aún no están vacunadas. “Salta lo que hizo de manera inédita es bajar rápidamente el margen de vacunación. Tiene una estrategia eso, estamos viendo que hay gente que tiene neumonía grave de ese rango etario, tenemos que empezar a bajar la edad. Tenemos vacunas y tenemos que tratar que estén el menor tiempo posible en la heladera”.



En relación a si habrá que aplicar mayores medidas restrictivas, y aunque anhela que no, es imposible saber a ciencia a cierta que sucederá en los próximos días porque no se puede pronosticar. “Es cierto que es probable que en agosto esto baje, pero es lo que uno está calculando, pero no podes tener certeza”.

Además, pidió a todos los salteños seguir cuidándose y usando el barbijo, aunque ya se hayan contagiado y hayan recibido la vacuna. “Aunque estén vacunados se pueden infectar igual y tenemos gente vacunada en terapias intensivas, es cierto que tienen comorbilidades, pero hay pacientes vacunados y muchos de ellos graves lamentablemente”.

Por su parte, Matías Posadas, indicó que creen que los próximos dos meses serán los más complicados. “La proyección es que junio y julio van a ser complicados, el plan de vacunación se demoró con la llegada de las vacunas. Estas últimas semanas se avanzó bastante y eso nos permite tener un horizonte más claro”.

Y añadió que “como estrategia, sin dudas, la vacuna es la herramienta más importante para vencer la pandemia y el segundo elemento no son las restricciones sino los cuidados personales y los protocolos”.