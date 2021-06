Moreno: "Si no hay diálogo entre los políticos, no le hacemos un bien a los salteños"

El Diputado por Capital, Mario Moreno, estuvo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta. En diálogo con el periodista Federico Storniolo, reflexionó sobre las elecciones legislativas y los desafíos que afrontarán sus ganadores.

Consultado por su candidatura a concejal, dentro del partido Memoria y Movilización, Moreno manifestó "decidimos que la mejor forma iba a ser así, David Leiva, candidato a Diputado y Mario Moreno candidato a concejal. Me pareció bueno que sigamos trabajando, siempre trabajamos en equipo y pensamos en lo mejor para la gente".

El legislador hizo hincapié en reforzar la capacitación en el uso del voto electrónico y consideró que el porcentaje de votantes puede verse disminuido por la pandemia con respecto a elecciones anteriores “no sé qué porcentaje va a ir a votar, no creo que sea mucho”.

Respecto a los desafíos que deben afrontar los legisladores que sean electos en las próximas elecciones, Moreno consideró que "hay una cierta grieta por falta de dialogo de la intendenta con los funcionarios más que nada, porque sé que con el gobernador tienen un acercamiento y un dialogo. Y después, de la Intendenta con los concejales directamente no hay diálogo. Si no hay di{alogo entre los políticos me parece que no le hacemos un bien a los salteños".

"Uno nunca llega solo, si no llegamos a un consenso los perjudicamos a los salteños. Si a la larga no hacemos cosas por Salta, nos perjudicamos todos" finalizó Moreno.