Urtubey, sobre Güemes: “Son 200 años, es un día muy especial”

El ex gobernador Juan Manuel Urtubey participará de la tradicional cabalgata a la Quebrada de la Horqueta, desde la Plaza Macacha Güemes en villa san Antonio, donde dialogó con la prensa.

“Por suerte este año podemos acompañar en esta marcha histórica son 200 años de este día tan especial, esperamos que con todos los cuidados los gauchos puedan acompañar a esta marcha histórica”, dijo.

Urtubey se refirió también a la situación epidemiológica, “está complicada en toda la Argentina, la crisis es muy fuerte, la pandemia, la economía, la cosa está complicada, la situación social es muy delicada, son momentos difíciles en lo que hay que ayudar".

El ex gobernador confirmó que se encuentra viviendo en Salta junto a su esposa Isabel Macedo y la hija que tienen en común, Isabelita. “Todavía no me vacuné, recién habilitaron a mi franja etaria”, dijo.