Golpiza a jóvenes en Mosconi: "Se ensañaron con mi nieto, parece que lo querían matar"

Tras la violenta agresión a dos menores en General Mosconi durante el fin de semana al finalizar una fiesta de 15 años, por la cual ya hay dos detenidos de 17 y 18 años respectivamente, habló el abuelo de uno de los chicos. Totalmente conmovido Daniel Díaz pidió justicia y comparó el hecho con el caso Baez Sosa, asesinado a golpes por el grupo de rugbiers.

"Nunca pensé vivir esto, yo estaba durmiendo y me fueron a avisar que los dos chicos estaban en el hospital. Uno tenía partida la frente por un botellazo y el otro golpeado. Una chicas me dicen 'se equivocaron con estos chicos porque ellos no son los que le pegaron a esta señora, este chico es de Tartagal el que le pegó dentro de una fiesta de 15. Sería una confusión, como también corría alcohol, estaban sacados de onda y ya la señora venía haciendo problemas, pero también involucró peleas que tienen los chicos y cada uno quiere medir su fuerza, hasta ahí todo normal".

La agresión fue cuando los chicos se iban. "Ella sale a buscarlos, llegó la señora y agarró a mi nieto le pegó, y luego lo sostuvo hasta que vino el hijo mayor a pegarle también".

En ese sentido, señaló como agresores a la madre, hija y el hijo mayor de la mujer, que bajó de una moto. "Se ensañó con mi nieto, quería pegarle en la cabeza como Baez, parece que lo querían matar".

Por último, totalmente quebrado, el señor dijo por Activa2. "Ver eso, ver que le hagan a mi nieto, a él que lo defiendo un montón. Lamentablemente quería actuar como esta mujer, salir de mi control y descontrolarme, pero pensé dos veces y dije 'no me puedo descontrolar' ".