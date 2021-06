Casinos en alerta: 800 trabajadores temen perder su fuente laboral

Durante esta mañana trabajadores de la sala de Juegos Lucky se manifestaron en el acceso al Centro Cívico Grand Bourg a fin de pedir al COE habilitar la actividad.

InformateSalta dialogó con Lorena, una de las trabajadoras del casino "Estamos pidiendo la reapertura de los casinos, somos la única actividad que el COE no habilitó. Hace dos meses estamos bajo esta situación: si no abre no hay pago", dijo.

La mujer especificó que en el casino son 60 familias afectadas por esta situación pero en total son 800 familias en la provincia. "Todos los protocolos que ellos pidieron están aprobados, no sabemos por qué no quieren que las salas se reabran. Todo está abierto y nosotros no, que cumplimos con todo lo que ellos nos piden. Si vos vas a una tómbola, tiene maquinas afuera que no son sanitizadas y no cumplen ningún protocolo"

Por último, advirtieron que de no ser escuchado las manifestaciones se profundizará, ya que llevan 17 días sin trabajar y previamente 8 meses sin actividad.