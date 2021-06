Freno a un aborto: “El juez está incurriendo en una falta grave”

Así lo señaló en radio CNN Salta la abogada Mónica Menini, referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta y de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró que debería promoverse un jury de enjuiciamiento contra Tomás Lisardo Méndez Curutchet, el juez salteño que prohibió que una joven acceda al derecho de interrumpir un embarazo.

“Es una falta grave, la justificación de un juicio político hacia un juez es que el mismo incurra en una falta grave en la prosecución de un derecho. Le da legitimidad para actuar a una persona que no es sujeto de derecho dentro de la ley. El juez no puede desconocer la ley. El juez jamás puede invocar que no conoce la ley o que no conoce los fallos de nuestra provincia”, dijo la letrada.

El juez respondió al pedido del progenitor “en representación de su hijo o hija por nacer”. Por la decisión de Curutchet, la joven no podrá acceder momentáneamente a la interrupción del embarazo en un hospital público o centro de salud salteño como lo establece la ley de IVE, aprobada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada por el Ejecutivo el 14 de enero de este año.

De acuerdo a lo que indicó Menini, en el artículo 1 dice que la ley es para todas las mujeres gestantes, las que tienen el derecho de tomar esta decisión. “No tenemos que pedir permiso para tomar esta decisión a nadie respecto de la IVE. Tampoco tenemos que pedir permiso para ligarnos las trompas”.

La abogada consideró que la decisión del juez “tiene que ver con el combo de chicanas que nos están sucediendo, el juez dice que no se puede hacer el aborto hasta que termine el juicio, la está obligando a maternar porque a él le parece”.

Por último, expresó que el Poder Judicial está demasiado deslegitimado. “Ante este conflicto de intereses, va a primar la autonomía de decisiones que tiene las mujeres como sujeto de derecho que lleva adelante el embarazo hasta la semana 14, después de ese tiempo entra en juego el derecho de interés de otro sujeto de derecho que es el feto, salvo cuando hay causales y el plazo se extiende”, sostuvo.