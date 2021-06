Nueva protesta de trabajadores de casinos: piden que se abran las casas de juegos

Al igual que el martes pasado, empleados de casinos se manifestaron en las puertas del Centro Cívico Grand Bourg, generando un corte en el tránsito vehicular.

Lorena, una de las empleadas del casino Lucky, expresó: “Pedimos la reapertura de los casinos, necesitamos que se reabran urgentes porque es nuestra fuente de trabajo. No tenemos ningún tipo de respuestas, es la única actividad que no fue reabierta hasta el momento, no entendemos por qué cuando están todos los protocolos aprobados”.

La mujer señaló que el martes pasado, desde Gobierno les dijeron que “tenían esperanza de darnos alguna buena noticia, nos dijeron que hoy nos iban a atender pero hasta ahora no tuvimos respuestas.

"Estamos manifestándonos para que nos den una solución con urgencia, no queremos una ayuda del gobierno, queremos hacer nuestro trabajo. Tenemos dos meses de sueldos atrasados, necesitamos que la empresa abra para que pueda recaudar y así pagarnos nuestros sueldos. Tenemos un trabajo digno, queremos trabajar no queremos que nos regalen nada”.