Caso Rosa Torino: “Escuché 175 relatos de abusos sexuales”

El 25 de junio comenzará el juicio contra Agustín Rosa Torino, el exsacerdote acusado de abuso sexual en Salta. Las audiencias se extenderán durante julio pero ni las víctimas ni la prensa podrán ingresar al recinto a presenciarlas.

Rosa Torino, fundador de la congregación Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, llegará a juicio por denuncias de abuso sexual radicadas en la justicia salteña desde 2016. Son tres víctimas, dos exnovicios y una exmonja, quienes esperan justicia.

Tras denunciar a Rosa Torino, la exmonja Valeria Zarza, enfrentó una acusación en su contra, también por abuso sexual de parte de una joven vinculada al cura, pero fue absuelta en un juicio. “No podía creer que iba a enfrentar un juicio y podía ir prensa por denunciar el abuso que viví. Finalmente se demostró que todo era falso y que el testimonio de la chica tenía rasgos fabulatorios”, contó Valeria en una entrevista con Central Policial por CNN Salta.

La mujer también destacó que en todos estos años fue víctima de malos tratos por parte del abogado de Rosa Torino, también contó que la amenazaron de diferentes maneras, a través de las redes sociales y de llamadas telefónicas. “Al principio la pasé muy mal pero me hice dura”, agregó.

Valeria dedicó su vida a su formación religiosa, y demoró años en darse cuenta que había vivido abusos. Denunció a Rosa Torino en 2016 pero los conflictos comenzaron en 2010 cuando, según contó, el exsacerdote intentó silenciarla. “Ese año empezó una guerra entre Rosa Torino y yo. Me mandó a sacar de los apostolados y pedía que me aparten de la comunidad. Les decía a las hermanas de mi congregación que no me crean porque yo tomaba medicación psiquiátrica. Me querían tener callada no solo por lo que yo vivía sino por lo que escuchaba”, recordó.

La denunciante también subrayó que durante estos años escuchó 175 relatos de abusos. “Algunos denunciaron y otros no, siguen ejerciendo el sacerdocio. Además la Iglesia no hace nada. Monseñor Cargnello y otros obispos han tratado de callar. Hace más de 20 años saben que Rosa es abusador”, finalizó.