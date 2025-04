Salta llora al Papa Francisco: "Es como si hubiera perdido un familiar"

El Mundo llora al Papa y Salta, un pueblo de Fe, vive la jornada con mucho dolor pero aceptando su partida al lado del Señor.

"Sentí algo dentro, es como que no puedo hablar. Hizo un gran cambio el Papa Francisco"

En la Catedral Basílica de Salta se celebró la misa de cada mañana y fue momento para que muchos feligreses se acercaran para pedir por el eterno descanso del Santo Padre, CNN Radio Sata-94.7 estuvo en las afuera de la Catedral esperando tener la palabra de la gente.

"Hoy me enteré y me agarró ganas de llorar. Es como si hubiese perdido un familiar. Sentí algo por dentro, es como que no puedo hablar. Hizo un gran cambio el Papa Francisco, 'libertad de pensamiento y tolerancia'. Justo no lo había visto en el Viacrucis y pensaba por qué no está el Papa" dijo una mujer a través de La mañana de la CNN Salta.

Cabe recordar que este Lunes, a las 19 horas la Catedral celebrará una misa por el eterno descanso del Sumo Pontífice y las campanas repicarán 88 veces, como los años de Francisco.