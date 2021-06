Caso Rangeón: "Fue una grata sorpresa que vuelva a la cárcel, antes hubo algo raro"

Fue hace unas horas que la Sala I del Tribunal de Impugnación hizo lugar a un recurso de apelación y ordenó la inmediata detención de Pablo Marcelo Rangeón, declarando la nulidad de la resolución que le había concedido el beneficio del arresto domiciliario con tobillera electrónica, situación que había causado indignación en medio de las denuncias contra el productor de moda.

Al respecto de esta noticia y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el doctor Jorge Agüero, abogado de cuatro víctimas que denunciaron a Rangeón, se refirió a la posible intromisión de la política en la medida que ordenó en su momento beneficiar al productor de moda con domiciliaria. "No podemos afirmar que haya una influencia política, pero si hubo algo raro en torno a esto", expresó.

Seguidamente, habló sobre la medida de la Sala de Impugnación. “Fue una grata sorpresa, nos da esperanzas de confiar en la Justicia, se tomaron en cuenta los hechos y las denuncias”, manifestó Agüero quien recalcó que “a nuestro parecer, es la decisión correcta” que se quite el arresto domiciliario.

Sobre este punto, manifestó que lo dispuesto anteriormente por la jueza de Garantías 8, Claudia Puerta “solo hacía referencia que otorgaba el privilegio por una víctima, (cuando en la causa) al momento de tomar la decisión habían 8 víctimas con delitos ultrajantes”, enfatizó agregando que “sin lugar a dudas las apelaciones que se presentaron oportunamente influyeron mucho y se pudo cambiar la situación”.

En cuanto a cómo continúe la causa, Agüero no espera que haya modificaciones. “No debería cambiar la causa, ya fueron ratificadas las 8 víctimas y concluida esa etapa estaríamos en condiciones para que el fiscal eleve el (pedido de) juicio, no es algo en un corto periodo de tiempo pero estaríamos en las condiciones”, remarcó.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Jorge Agüero | "Las víctimas me manifestaron enfáticamente no saber de qué es capaz #Rangeón, por lo que expresaron su alivio ante esta resolución" — CNN Salta (@CNNSalta) June 16, 2021

Sin embargo indicó que “estamos evaluando con una socia pedir la recusación de la jueza (de Garantías), para evitar suspicacias, situaciones incómodas como las de la semana pasada y el privilegio que se le otorgó” a Rangeón ya que “no se respetó el proceso, no se consultó a la querella ni a las víctimas, recién el jueves nos notificamos personalmente, el juzgado dijo que no se había dado cuenta que se había constituido querella, eso es grave y no se puede sostener”, concluyó.

“Un día llegamos y nos damos con que la noche anterior lo dejaron salir”