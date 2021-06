A horas del juicio, Prado reafirmó su inocencia: "Cuando todo termine, es probable que sea candidato"

Será este jueves cuando en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°2, comience el juicio contra el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, quien junto a otros 9 imputados está acusado por el millonario robos de caños del Gasoducto NEA (GNEA).

Al respecto y en las vísperas de la primera jornada Prado habló por CNN Salta -94.7 MHZ- donde volvió a recalcar su inocencia, afirmando que se defenderá mediante los argumentos técnicos ambientales, indicando que resuelta su cuestión legal podría presentarse nuevamente para jefe comunal.

Primeramente y sobre el inicio del juicio dijo que siente “un alivio tremendo, esperaba esto desde hace más de un año, la posibilidad de defendernos y dar nuestra versión de lo que pasó, con argumentos técnicos y legales; yo soy ingeniero ambiental y sé lo que estaba autorizando, fue un saneamiento de pasivos ambientales”, se defendió.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Enrique Prado | "Mi defensa gira en torno a lo ambiental, que es lo que me lleva a firmar la resolución."

Dicho esto recalcó que nada tiene que ver con el robo del gasoducto. “Si en algún momento se me hubiera cruzado por la cabeza robarme algo, nunca lo habría hecho por lo legal ni jamás hubiera hecho una denuncia posterior donde yo, como intendente, digo que se seguían robando los caños”, espetó como argumento.

Prado agregó que ya tiene preparadas sus herramientas “técnicas, legales y jurídicas” para demostrar que no estaría involucrado en lo que se le acusa, como así que enfatizará en la jurisprudencia por la que firmó la resolución para remover los caños, subrayando que “se hizo mucho lobby mediático y político” con lo ocurrido.

“Es imposible que, como dice la Fiscalía, me adjudiquen un robo de 35 Km de cañería, lo tendrán que probar”

El ex jefe comunal de Aguaray se escudó ante las denuncias en sus conocimientos como ingeniero explicando que “mucha gente no conoce, ni los jueces, el concepto de pasivo ambiental, es un pasivo que queda en desuso por una obra que no es financiada por un término de 2 años, por ejemplo”, contó sobre el argumento con el que se autorizó la remoción de los caños.

Por último y confiado en que pueda demostrar su posible inocencia, Prado dijo que pensará más adelante en ser candidato para recuperar el cargo del que fue removido. “Mi madre me pidió que aclare la parte judicial y luego me presente, me parece lo más lógico y es un llamado a todos los políticos con causas pendientes, cuando termine el juicio –del que estoy convencido nos va a ir bien- es probable que sea candidato en 2023”, concluyó.

“Me gustaría saber si a la fecha encontraron alguna factura, movimiento de dinero donde me haya enriquecido con esa maniobra, a la fecha no existe nada”