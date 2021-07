Bettina Romero sobre las elecciones: “Creo que mi hermano va a ser un gran diputado para Salta”

A menos de dos meses de las elecciones en Salta, la intendenta Bettina Romero opinó sobre la política y la campaña en medio de la pandemia del coronavirus, en diálogo con Noelia Pandolfi y Federico Storniolo con InformateSalta en Multivisión Federal dijo que su hermano, Juan Estebsan, “va a ser un gran diputado para Salta”.

Consultada sobre cómo se va a desarrollar la campaña en un contexto adverso sostuvo que “va a ser corta, son tantos los problemas que hay, falta de trabajo, inseguridad, la angustia de que el programa de vacunación avanza pero todavía falta, las nuevas cepas”.

Aseguró que deben dejarse de lado las mezquindades y que los candidatos hoy tienen la oportunidad de mostrar su grandeza, “discutir temas, propuestas, dejar de lado las campañas negativas, dejar de hablar mal del otro. Quizás esta pandemia nos dé la oportunidad de mostrar que la política es algo más lindo, que tiene que ver con el diálogo, ideas y propuestas”.

Sobre la participación de su hermano Juan Esteban en la política dijo estar segura de que “va a ser un gran diputado para Salta, sumaría compromiso y lo que hace falta es eso. Que Emiliano Durand haya querido participar me parece genial, yo en algún momento quise participar, me podría haber quedado en mi vida privada con una bebita recién nacida, con mi marido, cómoda y sin embargo porque amo Salta me involucré porque el lugar que uno no ocupa después lo ocupan otros y uno se pone en modo queja”.

Reconoció que le gustaría “escuchar candidatos con buenas ideas porque si no parece que siempre discutimos personas, siempre con cortoplacismo y fanatismos de nombres, mi único fanatismo es pensar cómo hacer que Salta esté mejor”.

Finalmente reflexionó en la necesidad de que más mujeres se animen a ocupar lugares de toma de decisiones para cambiar y mejorar la realidad de Salta.