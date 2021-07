El 70% de los salteños, a favor de que se aislen en hoteles quiénes regresen del exterior

Tras conocerse la decisión tomada a nivel nacional y provincial sobre las nuevas medidas que se aplicarán a los argentinos que vuelvan del exterior.

InformateSalta hizo una breve encuesta y la mayoría esta de acuerdo con la medida y con el hecho de que cada salteño que regrese de un viaje en el exterior deberá aislarse en un hotel y pagar la estadía por 7 días

Muchos se manifestaron a favor de la propuesta aduciendo que no es necesario viajar en medio de la pandemia. "En todos lados se toman las mismas restricciones porque aquí va a ser diferente, los argentinos nunca nada les parece bien, en Europa se cerró todo, hay restricciones aún, se vacunó y así están logrando salir de esta pandemia. Yo no entiendo porque aquí todo se trata de llevar la contraria, así no se puede", dijo.

Otros, en una clara minoría, consideraron que la medida es insólita. "¿Si tenés tu casa aquí por qué tenes que ir a pagar un hotel? Quiere decir que siguen lucrando con la pandemia. Le buscan 5 patas al gato", señaló.