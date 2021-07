Otro Romero en la política: quién es y qué propone Juan Esteban para Salta

A días del inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 15 de agosto, Juan Esteban Romero, candidato a diputado provincial por “Salta Nos Une”, dentro del frente “Unidos por Salta”, en Sin Vueltas, programa conducido por Federico Storniolo, aseguró que a la gente no le interesan “las peleas entre políticos”, sino “llevar un plato de comida dignamente a su casa”.

Al ser consultado sobre su decisión de volcarse a la política, explicó que si bien “nunca fue funcionario” ni de la gestión como gobernador de su padre Juan Carlos, ni tampoco de su hermana Bettina, consideró que “era el momento de participar” para cambiar la dura realidad que atraviesan las familias salteñas. “Vengo de la actividad privada, nunca fui funcionario ni candidato pero creo que llegó el momento”.

El hijo del también actual senador nacional se refirió al complicado momento que atraviesa gran parte de la sociedad. “Estamos viendo una crisis muy grave, mucha gente la está pasando mal, no pueden llevar un plato de comida a la mesa, hay mucha incertidumbre y miedo a perder el trabajo, es por eso que decidí involucrarme en esto activamente”, dijo.

“Estoy convencido que la política es una herramienta para cambiar la realidad de la gente”

En ese marco, planteó la necesidad de trabajar en una agenda pospandemia. “Creo que la agenda ahora está muy enfocada en lo que es la pandemia, debemos pensar en la pospandemia, en el día después y en brindar herramientas a la gente para poder crecer”.

En ese punto, hizo hincapié en dos ejes como motor de crecimiento: los microcréditos para pequeños emprendedores y un sistema de pasantías que permita a los jóvenes insertarse en el mercado laboral. “Son todas esas herramientas que se necesitan para que la gente pueda salir adelante”, dijo.

También se manifestó preocupado por el déficit habitacional en Salta pero aclaró que no se pueden entregar viviendas que no cuenten con la infraestructura básica para su habitabilidad. “En el barrio El Huaico no tienen ni una comisaría, faltan playones deportivos”.

“Se debería planificar un poco mejor”

Romero consideró que si bien los planes y ayudas sociales son necesarios para aliviar la dura realidad de mucha gente, aclaró que son “paliativos”, a la vez que insistió en la necesidad de trabajar en políticas de fondo. “Nosotros necesitamos políticas de estado para salir de esto dándole herramientas a la gente, veo muchas ganas de crecer, de capacitarse”.

“Tenemos juventud, capacidad y tenemos experiencia”

Sobre la campaña, sostuvo que va a ser totalmente atípica debido a la coyuntura y a la necesidad de trabajar con protocolos. “Va a haber poca gente, se va a hacer mucho uso de las redes sociales, pero desde mi punto de vista creo que el contacto personal con el vecino es importantísimo, a mi me gusta mucho hablar con vecinos”, dijo.

“Yo estoy totalmente convencido que vamos a salir de esta pandemia todos juntos”

Finalmente, se refirió a las causas judiciales en las que se lo involucró durante el fin de la gestión de su padre. “Surgieron en gestiones anteriores que hubo un conflicto entre dos sectores yo lamentablemente caí dentro de eso pero ya la justicia se expidió tuvimos el sobreseimiento de todas las causas”, finalizó.