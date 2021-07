Para la defensa de Rosa Torino, no había pruebas concretas contra su defendido

Concluyó el juicio contra el sacerdote Rubén Rosa Torino, a quien se lo condenó a la pena de 12 años de prisión efectiva, por la comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por ser ministro de culto reconocido en perjuicio de dos víctimas, según la lectura realizada por el Tribunal.

En las repercusiones por el fallo y en diálogo con CNN Salta – 94.7 MHZ- Miguel Nuñez Najle, abogado defensor del cura condenado comentó su balance del juicio y adelantó cómo actuarán a futuro según los fundamentos que desde la Justicia se den a conocer.

En primer lugar y sobre la condena reconoció que están “sorprendidos en realidad, entendíamos que había quedado demostrado a lo largo del curso del expediente es que las denuncias eran realmente infundadas, eso lo planteo al momento de los alegatos, ya quedó a criterio de los jueces la decisión”.

Así consideró que la estrategia de la Fiscalía fue “generar una presión sobre los jueces, ya analizando cada testimonio entendimos y así lo hicimos saber que no resultaban creíbles, que tenían muchas contradicciones y las hicimos notar punto por punto”. Para ser más claro recalcó que, a su parecer, no solo “existía contradicción dentro de los testimonios sino que no se respaldaban con otras pruebas del expediente, la palabra de las víctimas debe ser analiza de una manera exhaustiva y que no deje lugar a duda alguna”.

Sobre lo mencionado a la relación del religioso con México o con manejos de dinero, el abogado sentenció que “era parte del armado contra Rosa Torino, días antes de conocerse el veredicto el fiscal federal dijo que tuvieron que archivar esa causa de supuesta vinculación con un narco de México, era todo parte de esto que se planteó durante todo el debate por parte de la defensa”.

“Las pruebas concretas que debería haber aportado la fiscalía eran contradictorias, no tenía respaldo ni elementos de prueba reunidos en el juicio; a nuestro entender lo que la fiscalía hizo fue generar más ruido, generar de antemano la condena social para provocar esta presión”

Por último, el abogado manifestó que si desde la fiscalía se busca aumentar la pena “nosotros contestaremos al recurso de ellos planteando un recurso de casación”. Así y para finalizar dijo que aún no sabe si solicitarán la prisión domiciliaria para el sacerdote puesto que “debemos ver el lugar de detención, todavía no tiene condena firme, se trata de prisión preventiva y hay que analizar las posibilidades”, concluyó.