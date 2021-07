Trato indigno en el PAMI: una mujer se descompensó mientras esperaba ser atendida

Largas filas, muchos adultos mayores, una mala atención y pocas repuestas. Una postal que se repite a diario en las puertas de las oficinas del PAMI, ubicadas frente a la Plaza 9 de Julio. Hoy, una cámara de televisión captó el momento en que una jubilada estuvo a punto desmayarse mientras esperaba ser atendida.

La mujer contó a Somos Salta que desde hace algunas semanas viene luchando para que le aprueben unos estudios de un especialista en hipoacusia y pese a que fue varias veces aún no pudo conseguirlo.

“Ahora vengo y me dice la señora que no han firmado. Es malísima la atención, hay que esperar, no hay distancia, somos gente adulta como no va a haber distancia y uno esperando. Hay gente con bastón, como no lo hacen pasar primero”, dijo.

Tal como se puede apreciar en las imágenes, la señora estaba descompensada y apoyada contra uno de los pilares de la entrada de las oficinas y estaba acompañada de otra mujer que le refregaba la espalda en un intento de aliviarla.