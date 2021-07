Piden que Rangeón esté en su casa "hasta que se dilucide qué fue lo que pasó”

Las últimas pericias por el caso de Pablo Rangeón, el productor de moda acusado de abuso sexual, podrían favorecerlo por el resultado de los estudios psicológicos realizados a tres de sus denunciantes, tras lo cual la fiscalía frenó el pedido de juicio y la defensa planteó una revisión de la prisión preventiva, que podría sacarlo de la cárcel.

En ese contexto la abogada Luciana Andolfi, defensora de Rangeón, habló con CNN Salta -94.7 MHZ- donde amplió los detalles al respecto argumentando las bases del pedido de revisión, del cual esperan una pronta respuesta en estas horas o para la próxima semana.

“Todavía no hay respuestas, esto tiene un proceso para resolverse y, de cualquier manera, no es un pedido de domiciliaria sino de revisión de prisión preventiva con medidas sustitutivas que puede ser una domiciliaria como también otras medidas”, explicó primeramente Andolfi.

No obstante recalcó que el pedido para Rangeón se da porque “estamos en un proceso penal donde no hay una certeza o grado de probabilidad que (él) haya cometido lo que dicen que cometió”. Para ser más clara apuntó que el caso comenzó como algo "mediático, con un escrache en Facebook y luego se hizo más grande con cuestiones, que con el impacto que generó se decretó la preventiva, a Pablo lo fueron a buscar pero a lo largo del proceso se fue mostrando que no era así como iban diciendo”.

En este punto recordó que la defensa, junto al doctor Roberto Reyes, presentó las denuncias que Rangeón le hizo a una de las chicas que también lo denunció que van “del 2005 al 2008, donde (ella) tenía prohibido el acercamiento a él, se presentaron mails donde le decía ‘perdoname, volvé conmigo, tengo que entender que no me amás’, videos donde ella se mete en la oficina de Pablo pidiendo que vuelva con ella, otra gritando en su departamento que le habrá la puerta”, ejemplificó.

A esto sumó que llegaron informes psicológicos del CIF en los que “salió que la denunciante Geréz tiene tendencia a la fabulación o confabulación, hay alguna adecuación a la realidad que vive o inventa cuestiones”. También indicó que de otra denunciante “no se encontraron en las pericias psicológicas, indicadores que sufrieron abusos de índole sexual”, según lo dicho por la abogada en base a estos informes que citó en la entrevista.

Es aquí cuando ellos elevan el pedido de revisión. “No digo que Rangeón es víctima o victimario, pero aquí hay algo raro, alguna jugada, como defensora ya tuve casos donde se llevó presa a gente que resultó que nada que ver” con lo que la culpaban, expresó Andolfi quien comentó para concluir que esperan que “entre mañana y la semana que viene salga la resolución, para que Rangeón esté en su casa por lo menos hasta que se dilucide qué fue lo que pasó”.