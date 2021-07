Para Kosiner, los partidos políticos deben recuperar identidad y escapar a la grieta

Salta ya vive a pleno el intenso año electoral que marcará los meses restantes del 2021, con el inicio de la campaña para las elecciones provinciales de agosto y con el cierre de frentes para los comicios nacionales que tendrán primarias y generales.

En ese contexto el ex legislador y dirigente del Partido Justicialista, Pablo Kosiner, dialogó con InformateSalta por Canal 9 Multivisión donde hizo un análisis del escenario político actual, de tablero con los frentes y alianzas pero también sobre la situación del PJ.

“A primera vista uno puede ver el grado de dispersión partidaria que hay en Salta, hay muchos partidos que nacen y cambian de una elección a otra, frente que van mutando y Salta va a tener que discutir un esquema más claro para la gente”, planteó Kosiner agregando que “si se suma la crisis económica, la pandemia y la falta de expectativa de la gente, esta atomización vuelve todo confuso”.

Dicho esto lamentó que Argentina “hoy está tironeada por una grieta y una polarización que no le hizo bien, hay países que tuvieron las mismas crisis y salieron de manera distinta, no como Argentina que quiere seguir tirando de la cuerda”, recalcó planteando que no se dejará esta polarización si no hay un marco de acuerdos y diálogos.

Este esquema no lo dejó de lado para Salta en donde dijo que “tenemos kirchnerismo, macrismo, neo kirchnerismo y neo macrismo, entonces hay que trabajar en una alternativa que vaya por arriba de la grieta y convoque a la unidad”. Para ser más claro espetó que “tenemos muchos frentes electorales y pocas coaliciones de gobierno”.

Dentro de su misma mirada crítica, se permitió hacerla sobre el justicialismo local. “Me da pena verlo pidiendo por favor formar parte de una estructura, que no lo dejan entrar, que tiene que ir por la puerta de atrás, que te digan que no e ir a la Justicia… creo que hay que recuperar un poco su dignidad”, consideró en su charla con los conductores Sebastián Quinteros y Rebeca Aldunate.

En ese análisis Kosiner se permitió mirar, entre las alianzas, la situación del Partido Renovador de Salta que se unió en lo nacional con Salta Independiente. “El PRS está tratando de recuperar una identidad más vinculada al partido de la época de Ulloa que al de los últimos 10 años, cuando fue aliado del PJ, creo que la alianza con Biella les permitirá recuperar esa identidad, no está planteado como especulación electoral sino como proceso de recuperación de autonomía, no me parece mal”, se sinceró.

Así mismo reflexionó sobre el mensaje que los candidatos no están dando a la población. “Me preocupa que no están en discusión los temas a plantear a la gente, ver a un ‘Fulano’ candidato y no te dicen de qué partido es ni su propuesta de agenda; hay cosas para ir pensando para la post pandemia, esa discusión de los temas que cambian la vida de la gente hoy son ajenos, espero que ahora comiencen a aparecer”, concluyó.