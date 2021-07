Una propuesta que atrasa: ¿Gremios eligiendo jueces?

El macrismo vernáculo quiere sentar al gremio de los empleados judiciales en el Tribunal encargado de seleccionar los jueces. ¿El motivo? Detrás de la supuesta intención democratizadora existe el intento de aumentar el control sobre los encargados de juzgar obligándolos a responder a los políticos y a los gremios. La independencia judicial, bien. Gracias.

Resulta que Martín Grande, el periodista que es desde hace casi cuatro años Diputado Nacional por Salta, salió a proclamar con bombos y platillos un encuentro con la Agremiación de Empleados Judiciales donde aceptó la propuesta de que sean parte del proceso de selección de jueces.







La propuesta que escapa a lo que dice la Constitución de la Provincia podría ser considerada por cualquier jurista como una aberración, pero para Grande quien no se caracteriza por su actividad legislativa, es el boom.

Imaginemos que la idea prosperara. Que estamos en la Salta de 2022 y que Grande y su propuesta han triunfado. Y que por un hecho fortuito se han producido vacantes en la Corte de Justicia. Y hay que designar esos jueces.



Entonces el Gremio Judicial tendrá voto en la designación de esos futuros jueces.



Dicho en criollo, el empleado decidirá quién es su patrón.



Y el futuro juez, entonces, tendrá que acordar con los políticos que como Grande no quieren una Justicia independiente (es claro) y los gremios (que quieren un patrón que les asigne menos trabajo, que les dé aumentos y que les perdone las llegadas tarde).



¿Esa es la Justicia que queremos?



¡Pero claro! Estamos en campaña. Y en campaña vale todo. Por eso vamos a escuchar propuestas (zonceras) insólitas como ésta. Descabelladas e irrealizables.



Y eso no está bueno, le hace mal a la política si partimos de que ésta debiera ser un camino para una provincia mejor. No debiera ser un atajo a lo insólito, al peor futuro.



Ha arrancado en Salta el tiempo de la campaña y en este tiempo leeremos y escucharemos propuestas e ideas de candidatos a legisladores de todo tipo. Algunas posibles y coherentes, otras al contrario.



Es el ciudadano quien debe decidir y preguntarse cuando escuche este tipo de propuestas: ¿Cuál es la Salta que quiero para mí y mi familia?