Asesinan un joven por sus zapatillas: "Lo mataron como un perro"

Hay conmoción y dolor por estas horas en la ciudad de Salta por el crimen de Martín Emanuel Cruz, un joven de 17 años quien fue letalmente herido en la madrugada del domingo en la zona conocida como “cancha de piedra” de Villa Asunción, donde habría sido abordado por tres ladrones quienes le robaron sus zapatillas y lo dejaron mortalmente herido.

En medio la congoja, Martín Cruz, padre de Martín Emanuel, habló con el medio DNI Salta donde totalmente quebrado reclamó justicia por su hijo pero también apuntó contra la falta de seguridad que hay por esa parte de la Capital Provincial, donde hay una creciente ola de robos.

En primer lugar resaltó la ‘alta peligrosidad’ del barrio donde asesinaron a Emanuel, al que definió como "zona liberada" y como el "infierno", donde ni los remiseros entran por temor ante la falta de patrulleros y seguridad policial. "Los tres asesinos son del barrio Santa Rita. Cuando pasan estas cosas todos miran y nadie hace nada, nadie se mete; la Policía tardó en llegar, en esa zona no hay un patrullero, es zona liberada, no hay luces, no hay patrullas, ir ahí es exponer tu vida a la muerte”, manifestó.

"Mataron a mi hijo como a un perro; tenía una discapacidad, un solo riñón, desde que nació luchamos mucho y ahora me lo arrebataron"

Sobre el crimen de su hijo contó que pasada la medianoche del sábado, ya madrugada del domingo, él estaba trabajando en un remis cuando “me llamó mi hija para decirme 'Papá, lo apuñalaron al bebé' (como le decían); salí volando a la salita de Villa Primavera y al llegar ya lo encontré sin vida".

Dicho esto recalcó su pesar: "Por unas zapatillas y una gorra la mataron. Pido fuerzas para mi mujer, ella no quiere vivir más. Yo tengo fuerzas. Nosotros los remiseros también estamos expuestos todos los días al peligro. Un compañero de San Cayetano lo apuñalaron varias veces mientras manejaba, todos los días asaltan compañeros. Cuando roban, van por el celular. Hoy un celular o unas zapatillas no pueden valer una vida. No sé qué será de mi vida”, expresó al medio citado.

"Ahora me queda mi hija y voy a luchar por ella. Me sacaron a quien yo más amaba en la vida, a mi compañero de pesca"

El padre de Martín contó que esperaban su cuerpo este lunes para velarlo y darle la despedida. Mientras tanto para esta misma jornada se esperaba la imputación por la Justicia de tres detenidos por el crimen, dos mayores y un menor de edad, detenidos tras las tareas investigativas y del CIF, según el sitio Fiscales Penales.

A esto hay conmoción en la zona. Testigos declararon al matutino El Tribuno los problemas de inseguridad en la zona, junto a la problemática del alcohol y las drogas, flagelos que calificaron de “impresionantes”. También relataron que el lugar del crimen es frecuentado de noche por jóvenes que se dirigen allí porque supuestamente se comercializan distintas drogas.