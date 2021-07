Pelea por el nombre Frente de Todos: "Nosotros estamos en el mismo lugar de siempre"

El director de Enacom y ex candidato del Frente de Todos, Gonzalo Quilodrán, dialogó con InformateSalta en la presentación de los candidatos del espacio oficialista nacional para las elecciones provinciales, donde habló sobre la disputa por el nombre con el PJ para las alianzas nacionales, pero también sobre la “crítica constructiva” desde la oposición.

Primeramente comentó por qué no se presentó de candidato para los comicios de agosto. “Tengo un enorme compromiso con el presidente con mi rol en el Ejecutivo nacional, siempre es un honor tener que representar a mis coprovincianos pero no es el lugar que esté buscando en esta elección”, dijo agregando que “sí me encontrarán construyendo una alternativa para los salteños en el 2023, buscando programas alternativos para no conformarnos con lo que hay”.

Dicho esto recalcó que en Salta los miembros del Frente de Todos “somos una oposición constructiva, no ponemos palos en la rueda como (pasa) a nivel nacional (donde) convivimos con una oposición donde no se les cayó una idea en un año y medio, es parte de lo que soporta el presidente, Cristina Kirchner, Santiago Cafiero y nosotros no queremos eso para Salta”.

Es por eso que es su intención “darle ideas a un gobierno que lo vemos desorientado, no vemos un rumbo claro para la provincia, creo que nadie lo ve”. Así Quilodrán que tratarán “de discutir en una campaña corta ideas, propuestas, datos, que no nos conformemos con lo que hay”.

“La oposición siempre va a encontrar algo para criticarnos, nosotros vamos resolviendo los problemas, sabemos lo que es gobernar a nivel nacional, no queremos replicar esa oposición destructiva a nivel provincial”

Pese a esto el funcionario nacional criticó a la provincia por la fecha de los comicios. “Lamento que tengamos que votar el 15 de agosto, celebro que a nivel nacional oficialismo y oposición trasladaron 5 semanas las elecciones para seguir vacunando, Salta es de las provincias que menos testea y de las que menos vacunan”, criticó.

Por último y sobre la disputa con el PJ del nombre FDT para las alianzas nacionales, Quilodrán aseguró que es una discusión que “solo interesa a los políticos de turno, lo que importa es saber qué intereses se defienden y dónde está parado cada uno, nosotros siempre estuvimos parados en el mismo lugar, nosotros somos el Frente de Todos, nosotros construimos una alternativa para estas elecciones y el 2023”, planteó para concluir.

“La denominación es una circunstancia, la Justicia determinará, nosotros estamos en el lugar de siempre”