Investigan la muerte del peluquero y del adolescente apuñalado por un par de zapatillas

El secretario de seguridad Benjamín Cruz, se refirió a la misteriosa muerte del peluquero Matías Ruiz quien falleció luego de desvanecerse tras correr desnudo por calles del centro salteño. También se refirió al asesinato de un menor de 17 años al que le robaron las zapatillas.

Tras la muerte del peluquero, familiares y amigos pusieron en duda el accionar tanto del SAMEC como de la policía, sospechan que el joven habría sido agredido y que ésa sería la causa de muerte.

“Aportamos todos los datos a la justicia, sabemos que el tema está judicializado, intervinieron fiscales, hoy todos los elementos lo tiene la justicia y seguirán avanzando con las pruebas y las declaraciones testimoniales de videos y grabaciones que se han aportado”, dijo Benjamín Cruz.

Respecto a la posible responsabilidad de los efectivos policiales en el procedimiento de traslado del joven, Cruz sostuvo: “De acuerdo a las denuncias que fuimos recibiendo, desde el área de asuntos internos de la secretaría de seguridad estamos trabajando en paralelo con el ministerio Publico Fiscal para aclarar lo que ha sucedido”.

El fin se semana, Villa Asunción se vio conmovida por el asesinato de un menor de 17 años al que le robaron las zapatillas. De acuerdo a lo que habrían informado testigos, el chico habría sido abordado por un grupo de tres ladrones que le robaron las zapatillas que tenía puesta y lo dejaron mortalmente herido.

La familia del menor no encuentra consuelo y pide que se investigue. Aseguran que la Policía tardó en llegar, que en esa zona no hay un patrullero, describieron que es zona liberada. “Por distintas declaraciones que se aportaron a la justicia, no sería como lo están manifestando los vecinos y familiares. Pero se va a llamar a todos para que declaren para que a todos esos elementos los puedan evaluar el juez, el juez de garantía y el fiscal”, dijo el secretario.