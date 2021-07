Disconformes con la Justicia y la investigación, vuelven a marchar por Matías Ruiz

Sigue la conmoción en Salta por el caso de Matías Ruiz, el joven peluquero que falleció hace un par de semanas atrás en cercanías del parque San Martín en circunstancias aún extrañas, por cuya muerte se produjo la imputación de policías y profesionales del SAMEC.

En ese contexto este viernes tendrá lugar una nueva marcha para pedir justicia por el muchacho, que se realizará durante tres momentos del día, a la mañana, al mediodía y a la noche con velas, recorriendo distintos puntos de la Capital provincial.

Al respecto InformateSalta dialogó con Juan Carlos Cruz, padre de Matías quien amplió los detalles. “El día viernes 30 volveremos a marchar con apertura a media mañana, un cierre en primera hora de la tarde y luego continuamos a la noche”, recalcó para luego dar a conocer su disconformidad con la investigación judicial que se está realizando.

“La Justicia parece que empieza a desviarse por un lado pero no puede, intenta por otro y tampoco puede, entonces quiero que sepan los de la Justicia que no voy a bajar los brazos”, dijo Juan Carlos quien luego se dirigió “al procurador, al jefe de los fiscales, al ministro de Seguridad, sepan que no voy a bajar los brazos, ellos dicen (quiénes) quedan a disposición, prisión preventiva, carátula de homicidio doloso y así terminan con este circo que vienen montando”, criticó.

“Esto es un circo, en mi caso no estoy conforme para nada con lo que están haciendo”.

Otro pedido que hizo el padre de Matías fue al fiscal del caso con quien “quiero reunirme, hagan el favor de enviarle una invitación, díganle que no lo voy a intimar, solo quiero la verdad, que me diga la verdad porque yo no tengo la bolita de cristal, hay muchas cosas que pueden quedar ‘panza arriba’ y pueden quedar así porque uno va investigando y salen cosas”.

Del mismo modo dijo que siente el respaldo de la sociedad salteña, a la cual le pide que lo acompañe en la manifestación del viernes. “Que no falten porque quiero todo un pueblo apoyando, por más que no les hayan ejecutado a un hijo, ¿tienen poquito tiempo?, que me acompañen en esta patriada para todos, no por el hijo de Juan Carlos Ruiz”, subrayó para concluir.

“Ya terminé la investigación, ya sé dónde estoy metido, esto para la gente que dice que soy un papá más pero se equivocaron, no soy un papá igual a los demás, quiero darle fuerzas a los papás, voy a sacar todo a la luz del día”