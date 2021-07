¿Cuándo y cómo se llevará adelante la vacunación de menores en Salta?

En la jornada de hoy comenzó la distribución a nivel nacional de las 901.040 dosis de la vacuna Moderna, del total de 3.500.000 que fueron donadas a la Argentina por Estados Unidos. Las mismas están destinadas a iniciar el esquema de inoculaciones de la franja etaria de entre 12 a 17 años con condiciones de riesgo. Este jueves a las 8 llegaron 28.560 dosis de la vacuna Moderna contra COVID-19 a Salta.

Es así como en el caso de la provincia de Salta se habilitó a partir de hoy la página que permite solicitar un preturno para la inoculación, sin embargo, no es a libre demanda, sino que se apunta a aquellos niños y adolescentes con comorbilidades.

Es importante que se coloque bien el número de teléfono y el mail, ya que por estos canales se enviará la notificación del turno, indicando el día, horario y lugar de la vacunación.

En este sentido, la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, en diálogo con InformateSalta aclaró que se trata aproximadamente de 35 mil menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades para vacunarse y representan al 22 por ciento del total de adolescentes.

A su vez señaló que por el momento se avanza en el registro de los menores y que la semana que viene empezaría la aplicación.

También dijo que desde los 14 años, adolescentes con factores de riesgo pueden concurrir solos a vacunarse contra COVID-19.

“La vacuna estará dispuesta para su colocación desde la semana que viene, ya se informará cuando comienza a aplicarse”

Pacientes con diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias, obesidad, o patologías que comprometan el sistema inmune son quienes tendrán prioridad en la vacunación. Así como detalló Jure, se trata de dos dosis, colocadas con un intervalo de 28 días.

Según expresó Jure, tienen grandes expectativas puestas en este sector etario ya que fue un pedido de padres que se agilicen las instancias para que sus hijos pudieran acceder a la vacuna: “Era un pedido muy fuerte que teníamos”, dijo.

Para finalizar, resaltó que sus intentos apuntan a “llegar a padres, abuelos y niños recordando la importancia de vacunarse”. “Es libre, no obligatoria, pero a veces no hay que pensar solo uno mismo sino por las personas que nos rodean”, comentó añadiendo: “es una de las herramientas más importantes para mitigar la pandemia, con resultados contundentes”.