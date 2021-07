Ante la falta de dosis, Rusia dice que es seguro combinar Sputnik con AstraZeneca

El Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) anunció que los resultados preliminares de la investigación de la combinación de las vacunas Sputnik V y la británica AstraZeneca, que se lleva a cabo en Azerbaiyán, muestran un alto nivel de seguridad y falta de reacciones adversas graves.

“El análisis intermedio de los datos muestra altos indicadores de seguridad del uso combinado de los fármacos: no se observan fenómenos indeseables graves ni casos de infección con coronavirus tras la vacunación”, indicó en un comunicado el FIDR, que promociona y comercializa la vacuna rusa, según reporta el medio TN.com.

Según el Centro Gamaleya, desarrollador de la Sputnik V, una vacuna que utiliza distintos adenovirus humanos como vectores en sus dos componentes, el primero de ellos puede ser utilizado como un preparado monodosis, al que se le dio el nombre de Sputnik Light.

Los científicos rusos sostienen que el empleo de dos vectores distintos proporciona una inmunidad más prolongada que las vacunas de dos dosis que utilizan un mismo vector.

Pero ante atrasos y dificultades en la producción del segundo componente, se decidió llevar a cabo estudios clínicos de combinación, tanto por parte de Rusia como en Emiratos Árabes y en Argentina. Según el FIDR, los primeros resultados de las pruebas llevadas a cabo en Azerbaiyán serán publicados en agosto próximo.