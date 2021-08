Caso Gine: “Quedó demostrado que Tania Aguirre no participó de éste feroz crimen”

El juicio por el homicidio de María Leonor Gine ocurrido en marzo del año pasado, llegó a su fin hoy con la condena a 19 años de prisión para Agustín Morales, nieto de la víctima y 6 meses de prisión condicional de los otros dos imputados, Federico Detzel y Tania Aguirre. Los dos últimos salieron en libertad.

Tras la sentencia, Gabriela Arellano, abogada defensora de la chica trans, dijo sentirse satisfecha por la labor lograda junto al doctor Pablo Tobío y su equipo de criminalística. “Ha quedado demostrado que Tania Aguirre no tiene nada que ver con este feroz crimen. No solamente no ha participado en este homicidio sino tampoco ha encubierto absolutamente nada. Estuvo en el lugar y en el momento equivocado”, expresó a los medios.

En este sentido, cuestionó que su defendida haya tenido que enfrentar el proceso penal cuando desde un inicio se presumía su inocencia. “Se ha reclamado oportunamente el tema de la investigación penal preparatoria, pero no solamente a la fiscalía sino también de manera genérica a los jueces de garantía que por ahí no resuelven el tema de los sobreseimientos anticipados y esperan que sean los Tribunales de Juicio los que fallen”, manifestó.

Finalmente, si bien aún resta conocer los fundamentos que llevaron a los jueces a la absolución de Tania Aguirre, todo parece indicar que el crimen ocurrió antes que ella llegara al departamento de la víctima.