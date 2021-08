El Mercado San Miguel también exige carnet de vacunación a trabajadores

El Comité Operativo de Emergencias (COE) habilitó días atrás nuevas actividades, como ser los eventos y casinos con una condición: los asistentes deberán presentar el carnet de vacunación contra el COVID-19 de al menos una dosis colocada. El regreso del público a las canchas se dará bajo los mismos requisitos.

Tras esa comunicación, el presidente de la cooperativa Cofruthos, Enrique Vega, decidió ir por el mismo camino con la salvedad de que la obligatoriedad es para las personas que trabajan permanentemente dentro del mercado y no para el público en general.

En diálogo con InformateSalta, el presidente de la Fundación San Miguel, José “Pepe” Muratore, indicó que en El Mercado San Miguel ubicado en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín, se tomó exactamente la misma decisión.

“A las personas que están trabajando en el mercado desde el martes de la semana pasada que se les está pidiendo. Entre miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, se vacunaron casi 200 más que nada la gente que es de las pizzerías, los ofrecedores, la gente joven. Estamos casi en un 80% de la población del mercado. De a poquito están yendo”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad que la presentación del carnet se haga extensiva a los clientes, lo descartó de raíz. “No se está pensando en pedirle el carnet a las personas que ingresen, la vacuna no es una obligación, hemos decidido hacerlo con la población interna del Mercado San Miguel, sí. Con la gente que va a ingresar no porque el mercado es un ente público y no podés exigir lo que no podés obligar”, explicó.

Asimismo, destacó que el mercado San Miguel continúa trabajando con todas las normas de bioseguridad y respetando el protocolo establecido. Además, la sanitización de las instalaciones se realiza dos veces a la mañana y dos a la tarde.

“Lo único que hemos retirado son las cabinas por una cuestión del frío, porque vos tenías que pasar por la cabina y humedecer tu ropa, por seguridad se retiraron. Una de ellas está puesta en el sector de la carnicería sin usarla”, concluyó.