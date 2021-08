El deporte y la mujer, los estandartes de Romina Arroyo para llegar a la Legislatura

La campaña electoral previa a las elecciones provinciales del domingo 15 de agosto está llegando a su fin y los candidatos tendrán los últimos días para hacer conocer sus propuestas a los salteños.

De visita en CNN Salta, la candidata a diputada en 2° término por el Frente Gana Salta, Romina Arroyo, destacó que, en caso de llegar a una banca en la Legislatura, su foco estará puesto en el desarrollo del deporte y la defensa de la mujer.

Arroyo, quien actualmente se desempeña como concejal capitalina, acompaña en la lista al candidato a senador Matías Posadas, al candidato a diputado Javier David, al candidato a Convencional Constituyente, Antonio Marocco y a 4 candidatos a concejales.

En este sentido, subrayó que el frente fue creado con el objetivo de trabajar a la par del gobernador Gustavo Sáenz para poder reactivar la economía de la provincia, duramente golpeada por la pandemia del COVID-19. “Tenemos que trabajar con personas idóneas desde la Cámara para acompañar este gobierno y salir a flote”, dijo.

La candidata es también árbitro de boxeo y por ello uno de sus ejes principales estará puesto en deporte. “Si en cada barrio tuviéramos un espacio para el deporte, estaríamos salvando muchísimas vidas. El deporte tiene que ser realmente una política de Estado, tiene que estar en igualdad de prioridades que otras cuestiones sociales. Yo como diputada quiero trabajar fuertemente en poner en condiciones los playones deportivos y en abrir espacios de contención para el deporte”, expresó.

Asimismo, aseguró que su otro eje serán las mujeres. “Salta es una de las provincias más pobres y la pobreza se ve en la cara de la gente y en la cara de las mujeres que veo en cada reunión, que no pueden trabajar, que no pueden estudiar porque no tienen donde dejar a sus hijos. Y mi proyecto como diputada es que haya guarderías públicas en distintos puntos de la ciudad”, manifestó.

Para ella es fundamental que la provincia tenga Comisarías de la mujer y la familia, donde las víctimas de violencia puedan denunciar y ser atendidas como corresponde. “Estoy pidiendo que el Polo de la Mujer atienda las 24 horas, que cuando una mujer cuando vaya a hacer una denuncia tenga un espacio para dejar a sus niños. Generan contención, hay un equipo multidisciplinario.