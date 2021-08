“Creo que puedo ser una gran herramienta para los salteños”

Víctor Lamberto, más conocido como “Vitín”, es candidato a diputado provincial por el Frente Unidos por Salta. A días de las elecciones del domingo 15 de agosto, dio a conocer cuáles son las propuestas que pretende impulsar en caso de conseguir la banca.

En InformateSalta TV, programa conducido por Noelia Pandolfi y José Zambrano, aseguró que desde su rol como periodista pudo conocer todos los barrios de Salta y también la problemática de cada uno de ellos.

“Si, siempre di la cara, si la gente me da la posibilidad de ser diputado, también la voy a dar. Yo quiero jugar, ser parte de esto, creo que puedo ser una gran herramienta, conozco mi ciudad y tengo compromiso. Yo quiero colaborar, vengo a poner mi granito de arena y ojalá que todo el mundo lo haga porque en definitiva entre todos vamos a salir de esto”, dijo.

En este sentido, destacó que uno de sus ejes de trabajo en la Legislatura sería sin dudas el deporte. Como una persona del ámbito del vóley aseguró saber que les cuesta a los clubes y a los deportistas su desarrollo sin la ayuda estatal.

“Voy a insistir en el deporte, voy a trabajar fundamentalmente en acompañar a los clubes, la pandemia ha sido tremenda para todos. Hay que acompañar eso. La esponsorización es fundamental, que las empresas acompañen a los clubes para costear algunos gastos”, manifestó.

Consultado sobre cuál será su rol para la reactivación de la economía, indicó que ya viene trabajando con algunos de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19, como ser el comercio y el turismo.

“No puede ser que las PyMEs, los empresarios sean vistos como enemigos del Estado, ellos son partes de todo esto y tienen que colaborar, yo he hablado con ellos y me comprometí a colaborar”, aseveró.