Lamberto: "La gente me ha visto crecer, me siento parte de la familia salteña"

El candidato a diputado provincial por el frente Unidos por Salta, Víctor Lamberto, fue entrevistado en el programa Sin Vueltas de InformateSalta.

El hombre de los medios fue consultado por el periodista Federico Storniolo sobre su nueva experiencia como candidato y no como entrevistador: “Ahora me tocó conocer la política desde el otro lado. Estoy aprendiendo mucho, conociendo a la gente, conociendo también a los políticos desde otra perspectiva. Es una experiencia linda, la vivo con mucha alegría, con mucho entusiasmo”.

Al haber tenido un buen resultado para alguien que incursionaba en la política, cuando fue candidato a intendente en el año 2019, se sintió animado por sus allegados: “Mi familia y mis amigos me decían que tenía que seguir, tenía que meterle. Si renegaste durante muchos años y querés que la cosa cambie, entonces tenés que involucrarte.”

Asimismo, “Vitín” agregó: “Por eso decidí seguir, acompañar al gobernador que me pidió que esté en este lugar. Conozco sus planes, conozco sus proyectos. Entonces, cómo no acompañar a una persona que quiere el bienestar para la comunidad”.

Lamberto dejó en claro que en todo momento ha sido fiel a su forma de ser y que no ha podido despegarse de la piel de comunicador:

“Siempre intenté seguir haciendo lo mismo: Estar cerca de la gente, de los medios de comunicación; brindándoles toda la información sobre la gestión del Gobierno. Intentando ponerle el corazón, como lo hago en todos lados”.

Promediando la entrevista, “Vitín” expresó que su deseo es acercarse a la gente para poder brindarle soluciones.

“Espero que la gente vaya y vote, porque hay mucho descreimiento, mucha desilusión con los políticos. Como periodista he visto muchas veces a candidatos en los barrios y después no vuelven en cuatro años. No me parece justo que sea así, deberían estar más presentes en los barrios, con la gente; porque en definitiva los problemas están ahí. Los diputados, los senadores se van y los problemas siguen estando”.

“He sido notero, movilero. La gente me ha visto en la calle, conduciendo el informativo, me ha visto hacer locuras en las mañanas. La gente me ha visto crecer, me siento parte de la familia salteña”

Víctor Lamberto tiene una gran llegada a la gente, por su carisma, por su carrera en los medios. Es por esas cualidades extrovertidas que fue consultado sobre qué le pide la gente en los barrios:

“Por sobre todo, la gente pide trabajo. Antes, llegabas a un lugar y la gente pedía bolsones, chapas, colchones. Ahora piden capacitación, trabajo, y eso está bueno. El Estado debe estar más presente en estos casos, como también con los comerciantes que están pasando años durísimos”.