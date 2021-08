Presentaron un recurso contra el carnet de vacunación como pase sanitario en Salta

En medio de la vacunación contra el coronavirus, la combinación de dosis para completar esquema y la autorización de actividades para vacunados, se presentó un recurso ante la Justicia en contra de la medida, afirmando que el carnet como pase sanitario va en contra de las libertades individuales de los salteños, más puntualmente la de decidir vacunarse o no.

El recurso fue presentado por el abogado Daniel Paganetti ante el doctor Marcelo Domínguez de la Cámara Civil y Comercial, según contó en diálogo con InformateSalta. “Presenté un habeas corpus preventivo en la Justicia a los efectos que deje sin efecto el requisito que se exige para acceder a locales gastronómicos y demás actividades exhibiendo el certificado de vacunación”, señaló.

Dicho esto, Paganetti fue crítico de la vacunación contra el coronavirus aseverando que falta información. “Ésta mal llamada vacuna contra el Covid tiene solamente una autorización de emergencia y no es obligatoria; yo tengo terror de vacunarme y me pase algo, ¿por qué?, porque los médicos no explican nada, deberían preguntar si una persona tiene alergias o patologías pero te la ponen sin problemas”.

“Hay gente que se vacuna y me reclama porque yo no me vacuno, yo les pregunto ‘¿qué te pusiste?’, me dicen Sputnik pero yo les digo ‘No, ¿qué te pusiste en el cuerpo?’ y ahí abren los ojos”

Sobre estas críticas también sumo que “nadie puede explicarme por qué las personas vacunadas con una o dos dosis se contagian de nuevo, ¿al final te protegen o no?, hay gente que se murió vacunada, por eso fui a la justicia para que la Justicia se informe y no obligue a exigir ese carnet, indirectamente te están obligando a vacunarse”, apuntó en sus reclamos.

Sobre la postura de la UIA y sus empleados, Paganetti lo vio de forma negativa. “La UIA propone pero también dicen a los trabajadores que no cobrarán si no se vacunan, eso no se puede hacer contra los trabajadores que están con temor y además salen a decirles que no entrarían a trabajar”, subrayó.

Por último y sobre la combinación de las vacunas, calificó esto como “un acto de irresponsabilidad, quien diga de combinar vacunas no puede ser un ministerio, debería ser un fabricante, ¿qué competencia puede tener Buenos Aires? ¿Dónde está el criterio del fabricante? ¿Dónde está autorizado?”, concluyó.

“¿Por qué me discriminan por estar vacunado o no? Restringir derechos no es fomentar, están avanzando sobre las libertades individuales y debemos despertar”