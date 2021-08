Sáenz habló del paro docente y dijo que tras las elecciones analizará su Gabinete

A minutos de emitir su voto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió al paro realizado por docentes autoconvocados y aseguró que “están abiertos al diálogo para consensuar las posturas de cada uno”.

Si bien resaltó que el objetivo es ganarle a la inflación, recalcó que la provincia “puede pagar, lo que puede y no más de eso”. “Lamentablemente de esto quedan rehenes los chicos, los padres que no pueden ir a trabajar, hemos tenido un año muy duro”, sostuvo.

A su vez adelantó que una vez realizadas las paritarias nacionales, se evaluarán en la provincia nuevos ajustes. “Nosotros en la provincia ya le hemos dado un aumento en su momento y ahora estamos esperando que terminen las paritarias nacionales, lo que más queremos es acompañar y ayudar a la docencia”.

“Es fundamental que los docentes autoconvocados entiendan que tiene que buscar los lugares de diálogo”

En ese marco, consideró que el reclamo está vinculado también a una cuestión política. “Estoy absolutamente seguro que sí, lo normal y lo que corresponde es que aquel que no trabaja, no cobre, si no estaríamos siendo muy injustos con aquellos que trabajan y no hacen huelga”, dijo.

Sobre un posible recambio en el gabinete, dijo estar muy conforme con el trabajo que hacen los ministros. “Yo trabajo 20 horas por día tratando de resolver los problemas de la gente, comunicándome constantemente con los ministros, no creo que le falte diálogo creo que hay que saber con quien dialogar para poder resolver los problemas”. Sin embargo después dijo ante una nueva pregunta por ese tema "después de esto (por las elecciones) veremos...".

Por último, señaló que los que deben dar explicaciones a los padres por la falta de días de clases son los propios docentes. “En definitiva terminar siendo rehenes los niños de este tipo de propuestas, y yo creo que hay que buscar canalizar de otra manera, cada vez que tienen que empezar las clases los que sufren son los chicos y los padres que no tienen con quien dejarlos para poder ir a trabajar”.