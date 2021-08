La procesión del Milagro, ¿en caravana de autos? ¡Mirá qué opinaron los salteños!

Falta menos de un mes para que los salteños renueven su fe ante el Señor y la Virgen del Milagro, con los cultos en su honor pero aún con la incertidumbre de si habrá procesión este 2021, o si se suspende por segundo año consecutivo por la pandemia del COVID-19.

No obstante, desde el Arzobispado de Salta aguardaban la finalización de las elecciones legislativas provinciales para empezar a definir la cuestión. Así mismo en las últimas horas el ministro de Salud y presidente del COE, Juan José Esteban, comentó su pensamiento de que la procesión se realice con un número limitado de fieles, éstos en caravana a bordo de autos.

Al respecto de esta posibilidad los salteños no tardaron en manifestar sus opiniones, acerca de la procesión con vehículos y las expectativas que genera la posibilidad de reencontrarse con el paso de los Santos Patronos por la ciudad de Salta.

El móvil de InformateSalta dialogó con algunos transeúntes en las afueras de la Catedral quienes opinaron del tema. “No todos tienen autos y esto es para todos, no debe ser la excepción y no con poca gente, debería ser justo para todos, o se hace o no”, consideró una salteña.

En cuanto a la opinión de otro muchacho, éste dijo que “no creo que sería conveniente por todo lo del coronavirus, es algo muy lindo pero tal vez este año no debería hacerse por prevención”, reflexionó contando que él y su familia hacen la procesión.

En las redes sociales los comentarios también estuvieron a la orden del día. “Después de las votaciones del día domingo sería ridículo impedir que la gente haga la procesión” y “sería un caos pero algunas cosas se pueden hacer (elecciones, festejos de fútbol, manifestaciones...), otras no”, son algunas de las expresiones de la gente.

También hubo mensajes irónico como “si Fabiola hizo su cumple, ¡hagan la procesión y después pidan disculpas como Alberto y listo!”; también están quienes apoyan la idea para poder encontrarse con el Señor y la Virgen del Milagro: “Es lo mejor. Tener la oportunidad de estar cerca de Nuestros Patronos sin exponerse al contagio”.