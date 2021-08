Villada reivindicó el aumento salarial y habló sobre la interna gremial docente

Tras varios días de cortes por parte de docentes autoconvocados, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se refirió al tema y aseguró no entender por qué trasladan un conflicto de intereses entre dirigente a las calles y al común de la gente.

“Hay un conflicto de dirigentes, de aquellos que están en los sindicatos y otros que no coinciden con la forma de conducir. Ahí reside la complejidad, como poder hacer un proceso de negociación paritaria que se hacen en cientos de lugares en nuestro país, en donde los empleados y la patronal discuten y se ponen de acuerdo. Acá el gran problema es que lo que discute un sector, no lo acata otro sector, por problemas y diferencias que no comenzaron ayer”, dijo a Telefé Salta.

Pese a ello, aseguró que el gobierno asumió un compromiso, el que viene cumpliendo desde el año pasado, el de que todos los empleados estatales van a recibir aumentos por encima de la inflación. “El pago del sueldo de julio tuvo un aumento del 31% y el pago del sueldo de agosto va a tener un aumento del 36 y la inflación no llega a 29”, expresó.

En este sentido, señaló que los manifestantes reclaman que desde el gobierno no dialogan cuando si fueron recibidos y durante los encuentros sólo hay imposiciones por su parte. “El diálogo es un proceso de entendimiento en el marco de las posibilidades que tiene una provincia que debe cumplir con sus empleados pero también con la gente. Tiene que hacer obras, brindar servicios porque para eso son los impuestos”.

Asimismo, explicó que el gobierno quiere dar una solución al conflicto, dentro del marco de la racionalidad. “De la misma manera que muchos salteños, no entendemos porque se eligió la calle para dirimir un conflicto de intereses entre dirigentes”, indicó.

El funcionario provincial manifestó su anhelo de poder encontrarse con una dirigencia madura. “Esperamos que los docentes abandonan esta actitud y simplemente tengan gremios sólidos y organizados que permitan sentarse, llevar adelante una negociación paritaria y obtener los que los dirigentes necesitan. Lo hagamos por nuestros hijos, lo están esperando. No es un capricho del gobierno, es un problema entre la dirigencia de la docencia que lamentablemente lo llevan a las calles y hacen partícipes a toda la ciudadanía”.

Finalmente, afirmó que si se compara la situación salarial con otras provincias, Salta está bastante arriba respecto a los sueldos que paga.