Protestas en el Materno Infantil por no recibir aumentos de horas guardias

Esta mañana en las afueras del hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, profesionales del nosocomio se estuvieron manifestando en reclamo porque, según afirmaron, no recibieron un aumento por parte del Ministerio de Salud que se otorgó a los demás trabajadores sanitarios de la provincia.

El reclamo puntual era por el aumento en las horas guardias, aumento que los profesionales del Materno no habrían recibido lo cual generó sorpresa, malestar y enojo, sensaciones que hicieron conocer mediante la medida que tomaron.

Al respecto y en diálogo con Canal 4 Express el secretario de ASPROMIN, Justino Ustarez, amplió los detalles de dicho malestar. “Hubo un acuerdo entre los profesionales no médicos de un aumento del 47% a la hora guardia, y la molestia es que el Materno es el único hospital que no recibió el aumento”, espetó.

A esto agregó que el jueves ya hicieron una medida de fuerza como también que “para el lunes presentamos una nota en el Ministerio comunicando el estado de asamblea permanente, hoy decidimos salir a la calle porque después de tres semanas no hubo respuestas de las autoridades”.

Ustarez recalcó que el Materno Infantil es “el hospital de referencia donde se derivan madres, embarazadas, niños traumatizados y aquí hay traumatología, cirugía, clínica y todos hacen guardia, aquí el reclamo es por las horas guardias”, despejó dudas.

En diálogo con el mismo medio el gerente del hospital, Federico Mangione, reconoció el problema pero destacó que él se encontraba en tratativas con el Ministerio de Salud para destrabar el conflicto.

“Con los referentes que están haciendo la protesta hablé ayer, les había pedido tiempo, hay un problema y no sé cuál es el error pero a nosotros no nos subieron las horas guardia, me tengo que sentar con el Ministerio para equiparar y tener los mismos derechos”, espetó Mangione esperando poder solucionar este malestar.