Guía para contratar una mudanza económica y segura

Realizar una mudanza es algo muy traumático para muchas personas o familias. No solo por el hecho del cambio de hogar y vecindario, sino por todo lo que significa preparar la misma.



Por ello, y para no correr contratiempos, se debe contratar a una empresa responsable que cuide nuestras pertenencias. Ese equipo debe ser capaz de cumplir y satisfacer las necesidades de clientes exigentes, ya sea que la mudanza se trate de un hogar o una oficina comercial. El servicio debe ser de calidad y debe actuar de manera responsable. Otros de los valores a considerar al momento de elegir una empresa de mudanzas es que el servicio sea a un costo accesible, pero brindando las garantías necesarias.



A tener en cuenta



Hoy en día es muy común contratar un servicio de fletes, buscando diferentes opciones en Internet. Habitualmente, las compañías más serias suelen tener una página web y allí empieza nuestra importante tarea de comprobar una serie de datos para saber si esa empresa es seria.



Existen algunas que abarcan sólo el ámbito local o regional, mientras que hay otras que realizan mudanzas cubriendo la geografía nacional y también en países del extranjero. En todos los casos lo primero a analizar en esa web es el teléfono de contacto, la dirección física y la razón social de la empresa. Esos mínimos datos básicos denotan profesionalidad y generan confianza en el cliente.



No hay que dejarse tentar por los avisos que se suelen encontrar en la calle, en periódicos o por internet, de aquellos transportistas que parecen ser muy baratos o con promociones tentadoras. Porque a a la hora de firmar el contrato muchos de ellos no ofrecen las garantías y confianza mínimas, o no tienen la experiencia adecuada, ni los medios necesarios para abordar esta tarea tan compleja. En definitiva van a tener en sus manos todos esos bienes que tanto apreciamos.

Por ello, no apresurarse, buscar la mejor empresa que realice mudanzas económicas es algo que no debe tomarse a la ligera.



Pedir previamente un presupuesto



Para no llevarse sorpresas, es muy importante pedir antes de contratar un servicio, un presupuesto ajustado a tus necesidades, en el que mínimamente se deben contemplar estos aspectos:

El tipo y cantidad de mercancías, especificando características tales como peso, volumen, fragilidad y valor en caso de que existan elementos especialmente costosos.

Características de accesbibilidad a la vivienda, haciendo referencia a la altura del piso, si el inmueble dispone de ascensor o escalera. Además, las medidas de las puertas y las ventanas, y la altura del techo sobre todo si existen muebles o artículos de gran tamaño y requieran por ejemplo, ser desarmados para poder retirarlos.

Tipo de vehículo de transporte y servicios adicionales que puedan surgir. Por ejemplo, algunas proveen de canastos o recipientes previamente para acondicionar los elementos a ser transportados. Saber si los mismos tienen un costo extra.

Indicar asimismo del lugar de destino, las condiciones del mismo para que sepan donde deben depositar la mercancía.

Exigir la carta de porte con toda esa información, que es el verdadero contrato. Una vez que se haya redactado, especificado y aceptado el presupuesto, es éste documento el que recogerá las características, el precio, los lugares y las fechas de recogida y entrega de la mudanza.

Revisar las condiciones del seguro que ofrece la empresa de transporte.

Efectuar un inventario en el que cada caja o bulto lleve identificado su contenido mediante una etiqueta.

Aspectos esenciales para contratar una empresa



Aparte de buscar información por internet, y antes de llamar o solicitar un presupuesto, es recomendable por ejemplo buscar comentarios en la web, en las reseñas de Google o en foros.

Ahora si, llegado el momento de contratar los servicios profesionales de esa compañía que ya elegiste, se deben tener en cuenta estos aspectos:

El contrato se debe hacer siempre por escrito y firmarlo de manera presencial. Ya sea en las oficinas de la empresa, o en tu propio hogar, es mejor hacerlo cara a cara, conociendo quienes son los responsables.

Luego, leer el contrato de inicio a fin, incluso los apartados especiales. No dejes de prestar atención a ningún párrafo ni cláusula que luego pueda darte una sorpresa.

Además, existe la posibilidad de contratar adicionalmente un seguro de responsabilidad civil ante eventuales daños, sobre todo si existen bienes de mucho valor.

Además, lógicamente se deben comprobar aspectos que te muestran profesionalidad de la empresa de mudanzas elegida:

Identificación fiscal de la empresa.

Seguro de responsabilidad civil y la cobertura por siniestro, pérdida o robo.

Que cuente con personal capacitado.

Sobre el pago



Finalmente, al momento de negociar las condiciones del pago, exigir siempre una factura del servicio. La misma es un comprobante al momento de cualquier eventual problema. Pero otra cuestión importante es conocer las formas de pago. Si aceptan tarjetas bancarias. Bancarias o solo efectivo; en un pago o en partes.