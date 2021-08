Para la nueva defensa de Rangeón, no se pudo comprobar casos de abuso sexual

Así lo manifestó el nuevo abogado del productor de moda, Luciano Romano, quien representa la defensa desde la semana pasada tras la renuncia de Roberto Reyes como defensor de Rangeón.

“Hasta el momento no leí la causa completa pero pude advertir muchas inconsistencias en la causa y la falta de muchos testimonios que son importantes, varios diligenciamientos que no fueron solicitados, cuestiones que quedaron inconclusas. En ninguna de las denuncias se pudo comprobar de manera fehaciente un abuso sexual”, dijo.

El letrado explicó que “en el caso de la primera denunciante manifiesta que no mantuvo una relación sentimental con Rangeón sin embargo hay fotos de viajes juntos, ella aduce que él abusó de ella durante 5 años sin su consentimiento, pero las pruebas demuestran todo lo contrario. En otras de las denuncias se refieren a hechos de manoseos que se produjeron en la Agencia donde había terceros presentes pero no fueron citados a prestar declaración”.

La semana pasada la fiscalía solicitó el requerimiento de la elevación de la causa a juicio. “Eso me limita a nivel procesal porque estaría terminando la etapa investigativa. Si bien yo no estoy notificado de ese requerimiento, me limita poder presentar testimoniales para que se produzcan durante la investigación”, sostuvo Romano.

La estrategia de la nueva defensa del productor de moda es “reducir las denuncias por falta de pruebas para avanzar sólo con las causas más grandes. Vamos a presentar testimonios y pruebas documentales con miras a un juicio de debate porque no me queda otra alternativa a esta altura del proceso”.

En la causa también avanza un nuevo pedido para que Rangeón pueda cumplir el arresto en su casa. “Está solicitada la prisión domiciliaria basada en una situación de salud de la madre. La mujer sufrió varios derrames que la imposibilitan de mantenerse sola y Pablo es la única persona directa que la podría cuidar. Se presentaron los estudios clínicos”, dijo el abogado.