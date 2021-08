¿Paro de larga distancia en Salta? Mirá cómo está la situación en la Terminal

Fue anoche cuando desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un paro nacional del servicio de transporte de larga distancia desde las 12 horas del viernes 27 de agosto hasta las 12 horas del lunes 30.

En ese contexto, en Salta aguardaban definiciones al respecto sobre cómo se acataría la medida, con la UTA local definiéndose el modo en que afectaría la medida de fuerza al servicio de larga distancia.

Mientras tanto y a la espera de definiciones, el móvil de InformateSalta llegó hasta la terminal de ómnibus de la Capital para ver cómo era el movimiento de pasajeros, si los colectivos estaban llegando y saliendo, como también qué información tenían los viajantes.

Sobre estos últimos, casi todos desconocían sobre la concreción del paro como sus horarios y fechas. “No sabía nada” era la respuesta común que los salteños daban a nuestro móvil cuando se les consultó si escucharon de la medida de la UTA.

Un usuario tenía que viajar a Pichanal a las 11.30 se mostraba algo aliviado que el paro no lo afectaría, si comenzara al mediodía de este viernes. No obstante otra usuaria sí estaba preocupada porque su nuera tenía que viajar de urgencia a Joaquín V. González. “Me dijeron que estaban de paro y me vine a preguntar”, comentaba.

Con respecto a la atención de las boleteras, la atención era relativa. Por ejemplo en las casillas de La Veloz del Norte indicaron que todo estaba ‘bajo control’ y continuaban con la atención de la gente. Otras firmas como Vía Tac estaban igualmente trabajando de manera normal.