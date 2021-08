Vuelve el debate sobre trasladar la terminal de Salta, ¿qué opina la gente?

Un tema que siempre ha "ido y vuelto" en reiteradas veces de los asuntos de debate en la ciudad de Salta ha sido la cuestión de la terminal de ómnibus, más precisamente su ubicación, siendo muchas las voces que han planteado la necesidad de su traslado, sin avances hasta la fecha.

No obstante, en las últimas horas InformateSalta daba cuenta que la intendenta de la Capital, Bettina Romero, estuvo reunida con el ministro de Transporte de la Nación ahondando sobre varias cuestiones, siendo una de estas la reubicación de la terminal.

Con @RomeroBettina, intendenta de @GobCiudadSalta, relevamos el proyecto de la construcción de bicisendas en la capital e iniciamos, en conjunto con el @GobiernoSalta, el análisis y el estudio para la futura relocalización de la terminal de ómnibus. pic.twitter.com/Dsn1WZWIvK — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) August 23, 2021

Si bien no se compartieron detalles sobre si se efectuará el traslado del edificio, costos de la obra, fechas como así la posible nueva ubicación, el tema vuelve a escena y ha sido motivo de consulta a la gente por parte del móvil de InformateSalta al respecto.

Los salteños dieron su parecer sobre el eventual traslado con opiniones dispares, con voces a favor, dudosas y hasta en contra. Uno de los salteños al ser consultado si estaba de acuerdo, dijo que apoyaba “totalmente” la idea, pensando en “los accidentes que hubo, en el canal de atrás (por el de avenida Yrigoyen), es peligroso por los micros que entran y el peso que tiene, puede romperse todo”, aseveró planteando como un posible nuevo destino “la zona de la Universidad Católica, hay un espacio muy bueno ahí”.

Mientras tanto otro de los encuestados se sinceró al no saber si es correcto o no su traslado, pero “me parece que está desaprovechada la terminal, tiene muchos locales vacíos”. En cuanto a un nuevo sitio, también coincidió que podría ser en la zona de Chachapoyas.

Quienes no se mostraron a favor fueron los que vienen de otras localidades. Un hombre llegado de Metán se opuso diciendo que está “en una zona estratégica, te deja cerca del centro, de todos lados para hacer los trámites”. Similar fue la opinión de una mujer que arribó desde Ledesma, Jujuy: “Para mí está cómodo aquí, si la llevan a otro lado ya nos quedaría más lejos, está bien aquí en el centro”.