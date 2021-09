Un emprendimiento metalúrgico tiene en vilo a vecinos de Cerrillos

Un emprendimiento metalúrgico, que no tendría ningún tipo de habilitación ambiental, preocupa a vecinos de los barrios Los Pinares, Santa Rita 1, 2 y 3, Los Paraísos, Los Crespones, San Fernando, La Isla y Las Tunas en Cerrillos.

En diálogo con InformateSalta, Analía Velarde, vecina de la zona, contó que en noviembre del año pasado notaron movimientos en unos terrenos frente al barrio Los Pinares y se enteraron que se trataba del proyecto de una planta de fundición.

“Nos encontramos en diciembre con la propia intendente, el cuerpo de concejales y representantes de la empresa Metalnor y algunos especialistas. Ahí nos comentaron que el propósito de instalación de esa planta era poner en funcionamiento dos hornos eléctricos y uno de base, pero la proximidad es irrisoria, nos separa de la planta 6 metros de calle”, dijo.

En este sentido, indicó que desde la empresa le aseguraron que no contaminan pero no tienen aprobado el estudio de impacto ambiental y social. “El proyecto es tan grande que tiene etapas, la primera está iniciada a pesar de no tener el proyecto. Esto está avalado por la misma intendencia, ellos autorizaron que construyan, sin importarle que hay exigencias ambientales obligatorias. Tampoco tienen el certificado de aptitud ambiental”, manifestó.

Además, detalló que en uno de los barrios cercano, Los Crespones, casi todas las familias tienen integrantes con alguna discapacidad, lo que los vuelve una población altamente vulnerable. “Tenemos alrededor de 9 mil familias, sin contar los loteos que se están realizando y todas las propuestas futuras de la familia Vega, todo es alrededor de la empresa. Son 4 razones sociales, la Rosita, Metalúrgica Integral SA, ECOMET y Metalnor”, explicó.