Emiliano Estrada: “Trabajaremos para saldar la deuda de los clubes salteños con AFIP”

El precandidato a Diputado Nacional, Emiliano Estrada, se reunió con las autoridades de la Liga Salteña de Fútbol y con periodistas deportivos.

En la oportunidad, conversaron sobre la necesidad de solucionar una deuda que tienen los clubes salteños y la Liga con la AFIP.

En este sentido, Estrada señaló: “Vamos a trabajar en conjunto en una propuesta concreta para saldar la deuda que tienen los clubes salteños, teniendo en cuenta el rol preponderante de los clubes en la educación y formación de los jóvenes”.

Más adelante, intercambiaron ideas sobre el gran proyecto en el que se está trabajando desde AFA, junto con el Gobierno Nacional y la Liga, para instalar un Centro de Alto Rendimiento para juveniles en Salta.

“Es importante entender que si Salta no tiene presencia en la primera división del fútbol argentino en gran parte es porque no hay infraestructura, no hay vínculos para mostrar jugadores salteños. Es momento de aprovechar un dirigencia muy motivada y con gran compromiso, como el caso de Verón en Estudiantes de La Plata o Mascherano en este caso, por eso creo que esto va a ser una realidad”, señaló Estrada.

Sobre la política deportiva en la provincia, el precandidato a Diputado Nacional remarcó la necesidad de que exista una inserción territorial más profunda aún, no sólo trabajar con los grandes clubes, “sino también con los más chicos, en los barrios, los que hacen básquet, los que hacen vóley”.

Además, ahondó: “Hay mucho por hacer en la articulación con colegios, escuelas, centros de jubilados, centros de integración comunitaria. Integrar el deporte con las instituciones que tienen trabajo territorial es clave para potenciar el rol del deporte en los jóvenes. La infraestructura en deportes se transforma en puntos de encuentro para los chicos, por eso el programa Clubes en Obras que tiene hoy el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, es fundamental para que los clubes sean contenidos”.